Meia Maratona de Lisboa já esgotou inscrições

Já não há inscrições disponíveis para a edição deste ano da Meia Maratona de Lisboa. A cumprir o seu 30.º aniversário, a tradicional prova da capital esgotou as vagas disponíveis mais de mês e meio antes da sua realização, o que traduz bem o entusiasmo que tem gerado esta edição, que marcará igualmente o arranque do circuito SuperHalfs.





Ao todo estão inscritos mais 16 mil corredores na prova de 21 quilómetros, havendo a particularidade de 7,4 mil desses atletas serem estrangeiros, cerca de 20% acima da edição de 2019. Para lá deste número, há também a registar mil corredores de outras paragens já inscritos na prova de 10 quilómetros, uma corrida que se realizará pela primeira vez em paralelo com a Meia Maratona e que também está muito próxima de esgotar.Em reação, Carlos Moia assumiu-se orgulhoso pelos números registados, que no seu entender são um "sinal da vitalidade" por parte da Meia Maratona de Lisboa e do próprio Maratona Clube de Portugal. "Celebrar os 30 anos da EDP Meia Maratona de Lisboa com este número de participantes é um estimulo e a realização de um sonho! Ninguém honestamente poderia afirmar há trinta anos que atingiríamos estes números e a esta distância da realização da prova! É também sinal de vitalidade e de credibilidade, a presença da EDP Meia Maratona de Lisboa no novo circuito SuperHalfs, sobre o qual temos as melhores expetativas para dinamização e promoção das cinco provas envolvidas e dos valores que estas promovem, nomeadamente, a sustentabilidade ambiental", disse Carlos Moia, numa declaração na qual também falou da prova de 10 quilómetros."Alerto desde já, que a evolução das inscrições para a Vodafone 10K está também a registar um ritmo muito grande! Não deixem as vossas inscrições para mais tarde com o perigo de estas esgotarem!".