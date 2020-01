Meia Maratona de Lisboa vai passar a ter caixas de partida

A organização da Meia Maratona de Lisboa ouviu os pedidos dos corredores e anunciou esta quarta-feira a inclusão de caixas de partida para a edição deste ano da prova. Assim, de acordo com os dados apontados pelo Maratona Clube de Portugal, a 30.ª edição de uma das mais tradicionais corridas da capital, marcada para 22 de março, contará com quatro blocos de partida: sub 1h30, sub 1h45, sub 2h00 e mais de 2h00.





Com esta mudança, refira-se, a hora de partida da prova foi antecipada em relação ao horário habitual praticado, passando a ser feita às 10 horas (ao contrário das habituais 10h30). Já a prova de 10 quilómetros, uma distância em estreia neste evento, irá arrancar às 10h40 (aí sem qualquer caixa de partida).De notar que a organização da Meia Maratona de Lisboa tem reservadas para os próximos dias mais novidades, isto depois de há alguns dias ter já mostrado a camisola técnica que será entregue a todos os participantes.