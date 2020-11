Meia Maratona de Lisboa volta a ser reagendada

Depois de dois reagendamentos, primeiro para setembro deste ano e depois para maio de 2021, a 30.ª edição da Meia Maratona de Lisboa voltou a ter sua data de realização movida, agora para 12 de setembro de 2021. O anúncio foi feito esta quarta-feira pelo Maratona Clube de Portugal, num comunicado no qual explica que a decisão foi tomada pelo facto de ser muito pouco provável que seja possível realizá-la com as necessárias medidas de segurança na data de maio, mesmo que se registe "uma melhoria da situação pandémica".





"É uma decisão muito difícil, mas depois de falar com todas as entidades competentes e com os nossos parceiros, chegámos à conclusão de que esta é a decisão mais acertada. A Meia Maratona de Lisboa é um ícone da cidade de Lisboa que envolve dezenas de milhares de participantes, incluindo milhares de corredores estrangeiros, e como tal, tem que ter todas as condições de segurança e saúde pública asseguradas para um evento desta dimensão. Optar por uma prova 'condicionada' seria contra a natureza e o espírito da Meia Maratona de Lisboa, pelo que não tivemos outra alternativa", explicou Carlos Moia, presidente do Maratona Clube de Portugal.Tal como nas ocasiões anteriores, o Maratona permitirá aos corredores inscritos três opções em relação aos seus registos: a transferência das inscrições para setembro de 2021; a transferência para a edição de 2022; ou a transferência da inscrição para outro corredor sem qualquer prejuízo.