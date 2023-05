Meia Maratona de Matosinhos com elite internacional e nacional de bom nível

A quarta edição da Meia Maratona de Matosinhos - Mar de Desporto, com organização da Run Porto, realiza-se este domingo, a partir das 9 horas, contando à partida com um bom leque de atletas nacionais e internacionais de elite. No total, segundo a organização, irão participar cerca de 3.200 atletas, o dobro dos inscritos em comparação com a edição do ano passado.No pelotão masculino destacam-se à partida cinco nomes estrangeiros - os quenianos Nehemiah Kipyegon, Peter Kipyegon e Josphat Mutisya Mutula (Quénia), o marroquino Aimad Bouziane e o moçambicano Zacarias Sitoe - e ainda os portugueses Luís Saraiva, Paulo Rosário e Paulo Fontão (Sp. Braga), Nuno Lopes (Feirense), Rui Teixeira (Sporting) e Rui Pedro Silva (C.D.S. Salvador Campo).Nas senhoras, destacam-se no plano internacional a queniana Bouziane Jemutai e a marroquina Kawtar Boulaid, isto para lá da forte elite portuguesa, com Rafaela Fonseca (RD Águeda), Solange Jesus (Feirense), Laura Silva (CDS Salvador Campo), Dulce Félix (Benfica), Filomena Costa (ACD Jardim da Serra) e Mónica Silva (C.D.S. Salvador Campo).