Meia Maratona de Nápoles assinala 10.º aniversário

Cerca de seis mil atletas vão marcar presença este domingo na 10.ª edição da Meia Maratona Cidade de Nápoles, uma prova organizada pela RunCzech que tem crescido ano após ano na hierarquia de corridas em solo italiano.Este ano, a grande figura será o etíope Muktar Edris, um forte candidato não só a vencer a prova como também em bater o recorde do percurso (na posse de Yeman Crippa, com 59.26) e também o melhor registo feito em solo italiano (desde 2007 fixado em 58.59 por Zersenay Tadese). Além de Edris, nota ainda para o queniano Wisley Kibichii (59.57) e Dennis Kibet Kitiyo (1:01.06).No pelotão feminino o grande destaque será a italiana Sofia Yaremchuk, que entrará em ação depois de um estágio no Quénia tendo como objetivo bater o recorde italiano - atualmente fixado em 1:08.27 por Nadia Ejjafini, em 2011. Yaremchuk, refira-se, tem 1:08.56 como melhor marca.