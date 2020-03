Meia Maratona de Praga não esquece corredores afetados por adiamento

A Meia Maratona de Praga foi adiada devido ao surto do coronavírus, mas a organização da prova checa não esqueceu os afetados pela decisão tomada e este sábado, à hora em que deveria ter sido dado o tiro de partida para a corrida, decidiu surpreender os corredores com a publicação de um vídeo no qual transmite uma mensagem positiva para esta luta global contra a propagação da Covid-19.





De notar que a Meia Maratona de Praga, uma das provas do circuito SuperHalfs, está agora marcada para 6 de setembro, o mesmo em que decorrerá a Meia Maratona de Lisboa.