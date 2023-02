Meia Maratona de Praga perto de esgotar

A Meia Maratona de Praga, refira-se, é a segunda do ano no calendário das SuperHalfs, depois da EDP Meia Maratona de Lisboa, a 12 de março. Além de Praga e Lisboa, fazem também parte deste circuito, que junta as melhores meias maratonas da Europa, as provas de Copenhaga, Cardiff e Valencia.

Battle of Teams de volta na Maratona de Praga

Para lá do anúncio de que as vagas para a 'meia' estão praticamente esgotadas, a RunCzech deu ainda conta esta semana que a Maratona de Praga, marcada para 7 de maio, voltará a contar com o inovador conceito 'The Battle of Teams'. Tal como no primeiro ano, em 2022, a ideia passa por dividir o pelotão de elite em seis equipas de seis corredores - com os nomes dos principais patrocinadores da prova - com base num total máximo de pontos consoante as classificações da World Atheltics. No final, a soma das pontuações dos quatro melhores valerá um prémio máximo de 30 mil euros a dividir pelos seis elementos da equipa (basicamente, um atleta que termine até fora do top-10 pode embolsar uma soma considerável caso a sua equipa vença). Além da elite, também os atletas amadores podem associar-se à equipa que desejarem, tendo igualmente poder para influenciar o resultado final, isto porque o seu resultado também entrará nas contas.

Prova que faz parte do circuito SuperHalfs, a Meia Maratona de Praga está muito perto de esgotar, isto quando falta mais de mês e meio para a data da sua realização, a 1 de abril. Segundo a organização, restam menos de 200 vagas disponíveis para a corrida da capital checa, prevendo-se que os dorsais disponíveis voem muito em breve. Ao todo, segundo as contas da organização, devem estar à partida cerca de 12.000 corredores.