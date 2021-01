Meia Maratona de Praga reagendada para 5 de setembro

Prova integrada no circuito Super Halfs, a Meia Maratona de Praga deste ano foi reagendada para 5 de setembro, anunciou esta sexta-feira a Run Czech, a empresa responsável pela organização do evento. No seu comunicado, a empresa checa explica que a nova data foi decidida após contactos com autoridades de saúde locais, assim como organismos desportivos nacionais e internacionais, o que permitiu chegar à conclusão que esta era a melhor solução.





A grande novidade da edição deste ano passa pelo facto de a Meia Maratona de Praga estar agora integrada num mega evento, intitulado de 'The Running Games', que irá contar com a realização de uma prova de 5 quilómetros e outra de 10 no mesmo fim de semana.Quanto à Maratona de Praga, ainda não há decisão, mas a Run Czech encontra-se a trabalhar para encontrar uma solução para encaixar no calendário a sua prova rainha.