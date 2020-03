Meia Maratona de Praga tem nova data e a Maratona foi adiada

Adiada há cerca de um mês devido à evolução do surto do coronavírus, mas na altura sem data de realização definida, a Meia Maratona de Praga vai ser realizada a 6 de setembro, anunciou esta quarta-feira a RunCzech em comunicado. Desta forma, com esta alteração a prova checa passará a ser realizada no mesmo dia que a Meia Maratona de Lisboa, que tal como a de Praga faz parte do circuito Super Halfs.





Na mesma nota, a organização checa revelou ainda que a Maratona, marcada originalmente para 3 de maio, fica igualmente adiada, mas neste caso sem data definida - a ser divulgada nos próximos dias. Ao que tudo indica será adiada para o outono, uma altura do ano já bastante preenchida por maratonas um pouco por toda a Europa.