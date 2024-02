Meia Maratona de Ras Al Khaimah volta este sábado com promessa de tempos rápidos

Lisboa e Valência estão no trono das mais rápidas meias maratonas do mundo, mas há uma outra que, ano após ano, se vai afirmando no calendário como uma das mais velozes do ano e que é capaz, num dia perfeito, com atletas de topo, de até ameaçar esses registos de Jacob Kiplimo (57:31) e Letesenbet Gidey (1:02:52), respetivamente. Falamos da Meia Maratona de Ras Al Khaimah, nos Emirados Árabes Unidos, marcada para este sábado, pelas 7 horas locais (3 da manhã de Lisboa).Prova que detém a quarta melhor marca da história nas senhoras (1:04:31, de Girmawit Gebrzihair, em 2022) e que coloca outros 3 registos nos 10 mais rápidos de sempre nas mulheres, a meia dos Emirados foi ainda palco do nono melhor tempo de sempre no masculino, da autoria de Jacob Kiplimo, recordista mundial de Lisboa que em 2022 correu em 57:56.Kiplimo não estará presente, mas o pelotão deste ano promete tempos bem rápidos. Talvez não tão rápidos para baixar dos 58 minutos e ameaçar o registo do ugandês, mas é praticamente certo que os tempos serão... rapídissimos. Até porque, olhando à lista de inscritos, temos oito homens com marcas abaixo dos 59 minutos, com especial destaque para Daniel Mateiko (58:26), Kennedy Kimutai (58:28), Seifu Tura (58:36) ou Birhanu Legese (58:59).Quanto às senhoras, a qualidade também é elevadíssima, com três atletas abaixo dos 65 minutos (Ababel Yeshaneh, 64:31; Margaret Kipkemboi, 64:46; Irine Cheptai, 64:53) e ainda a queniana Peres Jepchirch (65:06) ou a alemã Konstanze Klosterhalfen (65:41).Razões mais do que suficientes para ter um olho bem aberto ao que vai suceder no sábado, ainda de madrugada no nosso país.