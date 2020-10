Meia Maratona de Setúbal cancelada

A edição deste ano da Meia Maratona de Setúbal foi esta segunda-feira cancelada, numa decisão tomada pela Câmara Municipal de Setúbal, a entidade responsável pela organização da prova, em "face do atual panorama nacional e mundial provocado pelo Coronavírus - COVID-19 e tendo em conta as recomendações da Direção-Geral da Saúde".





Segundo a nota emitida pela HMS Sports, a decisão deve-se "às características específicas do evento e à atual necessidade de assegurar o distanciamento social, o que seria difícil de garantir nesta iniciativa desportiva, que abrange uma meia maratona e uma prova dirigida para as famílias de 5,5 km, não é viável a realização da mesma na data prevista, 31 de outubro e 1 de novembro."Por outro lado, refira-se que nesta decisão pesou também a resolução do Conselho de Ministros tomada a 22 de outubro, que determina a proibição de circulação entre diferentes concelhos do território continental entre 30 de outubro e 3 de novembro.No comunicado emitido, a HMS Sports informa que todos os inscritos terão a chance de pedir transferência para a edição de 2021 ou então solicitar o reembolso da inscrição. A decisão deve ser comunicada até 30 de novembro (para o e-mail info@alegromeiamaratonadesetubal.pt , sendo que quem não o fizer na data limite terá a mesma transferida para a próxima edição.