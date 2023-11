Meia Maratona de Sevilha do próximo ano já tem lotação esgotada

Prova que para muitos servirá de teste definitivo antes da Maratona de Sevilha, a Meia Maratona de Sevilha anunciou esta segunda-feira ter já esgotado as vagas para a edição do próximo ano, agendada para 28 de janeiro. Segundo a organização, são 14 mil os corredores inscritos (um número recorde), para uma edição que também marcará um novo máximo de atletas estrangeiros e de participação feminina.Note-se que a prova andaluza, tal como a maratona, é uma das meias mais planas do mundo, com apenas 5 metros de diferença entre o ponto mais alto e o mais baixo. Os recordes de percurso foram ambos fixados nos anos recentes: 59.02 por Sebastian Kimaru em 2022; 1:08:25 por Betsy Saina, este ano.Para quem não conseguiu inscrever-se e tenciona participar na prova, a organização abriu uma lista de espera