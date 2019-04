Meia Maratona de Tondela marca regresso da Liga Running Record

Está de regresso a, o circuito de corridas que nos próximos meses irá levar a todos os distritos de Portugal Continental a febre da corrida. A primeira prova da terceira temporada do nosso 'campeonato' realiza-se já este fim de semana, no distrito de Viseu, com a disputa da Meia Maratona de Tondela - Ecopista do Dão, uma prova que tem como lema "A corrida da Natureza".Do programa deste evento, que tem como madrinha a antiga atleta Aurora Cunha, constam uma meia maratona, uma mini maratona (11 quilómetros) e também uma caminhada de 8 quilómetros, sendo que todas as provas terão partida pelas 10 horas de domingo, na Rua Comandante João Matos Ferreira.Nas próximas semanas iremos informar em relação às restantes provas que irão integrar esta terceira temporada da, com a promessa de muitas novidades para todos os participantes.