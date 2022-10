Meia Maratona de Valência aponta à melhor marca mundial do ano

É de olho na melhor marca mundial do ano, tanto nos homens como nas mulheres, que dentro de pouco mais de duas semanas, a 23 de outubro, irá para a estrada a edição deste ano da Meia Maratona de Valência.Um objetivo definido esta sexta-feira, data do anúncio dos principais nomes de elite, que terão em ponto de mira as marcas feitas em Ras Al Khaimah por Jacob Kiplimo (57:56) e Girmawit Gebrzhihair (1:04.14). Mais difícil serão os recordes do Mundo: o masculino, na posse da EDP Meia Maratona de Lisboa desde o ano passado, com os 57:31 do já falado Kiplimo; o feminino, conseguido nesta mesma Meia Maratona de Valência, por Letesenbet Gidey (1:02.52).No pelotão masculino as principais figuras são Kibiwott Kandie, o segundo mais rápido da história (57:32, feitos precisamente em Valência em 2020), Sebastian Sawe (58:02) e Daniel Mateiko (58:26), liderando um pelotão com seis homens abaixo dos 59 minutos e onze com registos inferiores à hora. Nas mulheres, Vicoty Chepngeno (1:05.03), Margaret Chelimo (1:05.26) e Hawi Feysa (1:05.41) são as grandes figuras.Nesta Meia Maratona de Valência, refira-se, irá fechar-se o primeiro ciclo de provas das SuperHalfs, na qual se esperam que algumas dezenas de corredores consigam completar o circuito composto ainda por Lisboa, Cardiff, Copenhaga e Praga.