Meia maratona de Valência cancelada devido ao coronavírus

A organização da Meia Maratona de Valência anunciou esta quinta-feira o cancelamento da sua edição deste ano, inicialmente agendada para 25 de outubro, numa decisão tomada devido à situação de incerteza em torno do coronavírus. Com este cancelamento, todas as provas da edição inaugural das Super Halfs ficam canceladas e passam para 2021.





Segundo o comunicado emitido pela organização das Super Halfs, esta decisão foi tomada em prol da segurança de todos os corredores, do público, voluntários e também da própria equipa de organização, já que no seu entender "nas atuais circunstâncias se torna impossível garantir a segurança e bem-estar de todos".A quem está inscrito na edição deste ano a organização oferece três vias alternativas: transferência da inscrição para 2021 (numa corrida a disputar-se a 24 de outubro), reembolso integral do valor pago ou doar a verba à organização em gesto de solidariedade).27/03/2021 - Praga09/05/2021 - Lisboa19/09/2021 - Copenhaga03/10/2021 - Cardiff24/10/2021 - Valência