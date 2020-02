Meia Maratona de Valência esgotou a oito meses da sua realização

Depois de há algumas semanas ter visto esgotar a prova rainha, marcada para o segundo domingo de dezembro, Valência viu esta quinta-feira serem também preenchidas todas as inscrições para a Meia Maratona, que decorre mês e meio antes, a 25 de outubro. Ao todo foram feitas 20 mil inscrições, mais 2,5 mil do que no ano passado, isto numa altura em que ainda faltam praticamente oito meses para a realização da prova.





Prova que fechará a primeira temporada das SuperHalfs - um circuito que se iniciará dentro de duas semanas e meia em Lisboa -, a Meia Maratona de Valência irá a 3 de março abrir uma lista de espera, na qual os interessados em participar terão possibilidade de participarem na prova em função das desistências que forem feitas.