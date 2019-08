Meia Maratona de Valência reforça elenco com recorde mundial na mira

Depois de em julho ter anunciado vários nomes de respeito , num lote no qual se destacavam Stephen Kiprop, Jemal Yimer e Sembere Teferi, a organização da Meia Maratona de Valência revelou esta sexta-feira mais alguns atletas de elite que marcarão presença na prova valenciana em outubro, onde o objetivo passa essencialmente por um novo recorde mundial - que curiosamente está na posse da própria prova espanhola (tanto em masculinos como femininos).Assim, para lá de Kiprop e Yimer, Valência terá também a presença de Yomif Kejelcha, Abadi Hadis e Fancy Chemutai, um trio que chegará a Espanha com vários resultados de realce alcançados este ano. O primeiro será talvez o mais sonante, especialmente por ser o recordista mundial da milha (3:47.01), mas também por possuir um recorde interessante à meia maratona, de 59:17. Quanto a Hadis, volta a Valência depois de em 2018 ter sido segundo, com 58:44, apenas atrás de Abraham Kiptum, que na altura fixou um novo recorde mundial (58:18). Um tempo canhão que será agora o alvo de todos os atletas de elite presentes.Nas senhoras, e para lá de Teferi (1:05:45 de recorde pessoal), Valência contará também com a presença da queniana Fancy Chemutai, a detentora da segunda melhor marca da história, com 1:04:52 horas (apenas 1 segundo mais lento do que o recorde mundial de Joyciline Jepkosgei.E para reforçar o apelo de recorde mundial, os organizadores têm preparados prémios especiais para um eventual novo máximo, oferecendo 70 mil euros extra aos atletas que eventualmente consigam quebrar as atuais marcas. Para lá desse prémio, a organização valenciana tem ainda previso o pagamento de 30 mil euros adicionais caso os vencedores consigam correr abaixo dos 58 minutos (masculinos) e 1:04:30 (femininos).Contacte-nos através do email: