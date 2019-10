Meia Maratona de Valência sem recordes do Mundo

A expectativa era grande, a fasquia estava elevada, mas a Meia Maratona de Valência acabou por não resultar em novos recordes do Mundo. Houve, sim, vitórias com bons registos, ambos novos máximos pessoais e até um nacional da Etiópia, mas bem distantes das marcas de Geoffrey Kamworor (58:01) e Joyciline Jepkosgei (1:04:51).





Na prova masculina, onde a previsão de 'pace' de passagem aos 15 quilómetros era ligeiramente mais lenta do que o recorde mundial, levou a melhor Yomif Kejelcha, que com um registo de 59:05 minutos conseguiu um novo recorde pessoal (o anterior era de 59:17). Imediatamente atrás ficaram Bernard Kipkorir (59:07), Leonard Barsoton (59:09) e Jemal Yimer (59:09).Nas senhoras, com Sifan Hassan a partir como favorita, acabou por ser Sembere Teferi a triunfar com 1:05:32, apenas 25 segundos à frente de Hassan (1:05:53). E dizemos "apenas" porque a holandesa, recentemente campeã mundial dos 5000 e 10000 metros, viveu uma prova autenticamente para esquecer. Aos sete quilómetros foi 'atirada' ao chão por um corredor popular que seguia no seu grupo e perdeu logo alguns segundos. Voltaria a aproximar-se ao grupo da frente, mas não conseguiria juntar-se, acabando por apenas saltar para segundo já no 20.º quilómetro, depois de superar Joan Chelimo, que foi terceira com 1:06:09.