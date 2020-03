O surto do coronavírus provocou esta terça-feira mais uma baixa no calendário de provas de atletismo nacionais, com o anúncio do adiamento da Meia Maratona do Douro Vinhateiro, o primeiro evento das Running Wonders que tinha data marcada para 24 de maio e que agora fica reagendado para 4 de outubro.





Segundo a nota emitida pela GlobalSport, as inscrições realizadas até ao momento mantêm-se ativas para a nova data, havendo a possibilidade de transferir a mesma para 2021 - a realizar como normalmente no mês de maio.