Meia Maratona do Douro Vinhateiro apresenta medalha com homenagem a Cláudia Calçada

A organização da EDP Meia Maratona do Douro Vinhateiro apresentou esta sexta-feira a medalha que será entregue a todos os 'finishers' da prova do próximo mês de maio, na qual é feito um tributo a Cláudia Calçada, atleta que na edição do ano passado perdeu a vida enquanto fazia a corrida.A EDP Meia Maratona do Douro Vinhateiro está marcada para 28 de maio, no Peso da Régua, e as inscrições podem ser feitas aqui