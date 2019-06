Meia Maratona do Porto conquista Sê-Lo Verde

A organização da Meia Maratona do Porto revelou esta quinta-feira ter recebido a distinção de 'Sê-Lo Verde', atribuída pelo Ministério do Ambiente e da Transição Energética, graças às várias medidas de preocupação ambiental tomadas tendo em vista a edição deste ano.





De acordo com a Run Porto, entre as medidas tomadas está a a redução no plástico, através da eliminação dos sacos que embalam as t-shirts, eliminação dos sacos dos dorsais, a redução no papel, com a utilização de menos folhetos promocionais impressos, o envio de todas as informações aos participantes em formato digital, a recolha todos os resíduos para reciclagem, a disponibilização de contentores identificados pelos diferentes tipos/cores de lixo e a redução ao máximo do desperdício de embalagens.A Meia Maratona do Porto, refira-se, realiza-se a 22 de setembro, podendo ser uma das provas de teste para a Maratona do Porto, que decorre um mês e uma semana depois, a 3 de novembro.