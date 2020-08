Meia Maratona do Porto em versão virtual

Depois de ter organizado várias pequenas provas e eventos virtuais, a RunPorto vai levar a cabo no próximo mês de setembro a sua primeira grande corrida virtual. Aproveitando a data na qual estava previsto realizar-se a Meia Maratona do Porto, uma das mais importantes provas por si organizadas, a empresa portuense lança o desafio para que todos se juntem numa iniciativa virtual, a qual valerá a entrega de uma medalha de finisher, tal como um dorsal e diploma de participação digitais.





À escolha os interessados têm as duas distâncias que estavam no plano 'real' (21,1 e 6 quilómetros), tendo dois dias para as completar (19 e 20 de setembro de 2020). As inscrições estão abertas no site oficial do evento e têm um custo de seis euros.Esta Meia Maratona do Porto virtual contará também com uma componente solidária, já que os corredores poderão também comprar cabazes para oferecer a famílias carenciadas, apoiadas pela Rede de Emergência Alimentar, como extra à sua inscrição (Cabaz Pequeno – 10€; Cabaz Médio – 15€; Cabaz Familiar – 20€).