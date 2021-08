Meia Maratona do Porto está de volta: organização anuncia data e plano aprovado pela DGS

Mais de um ano depois, as principais corridas de rua estão de volta ao nosso país. Depois de terem já sido realizados eventos mais pequenos por parte de organizações de menor dimensão, com pelotão bastante reduzido, esta quinta-feira a RunPorto anunciou o seu retorno à ação, com a realização da Meia Maratona do Porto a 19 de setembro. Segundo a organização portuense, a realização do evento está confirmada, depois da Direção Geral de Saúde (DGS) ter aceite o plano de prevenção à Covid-19 apresentado.





No comunicado apresentado no site, a RunPorto revela que este ano apenas existirá a distância de Meia Maratona, 21 quilómetros, estando o local da partida mais próximo do da chegada, algo que torna mais prático e cómodo todo o processo logístico. Haverá menos participantes e maior espaçamento nos locais de partida e chegada e a partida será antecipada para as 8 horas.- Certificado Digital Covid-19 – válido na data do evento - https://www.sns24.gov.pt/certificado-digital-covid/#aceder - Não tendo certificado os participantes podem apresentar um teste PCR nas 72h anteriores ou teste antigénio nas 48h anteriores à data e hora do evento.- Cada participante tem de efectuar o levantamento do seu próprio dorsal.- A utilização da máscara é obrigatória durante a partida e logo após a chegada. As máscaras poderão, sob responsabilidade individual, ser removidas quando houver distanciamento físico entre os participantes, mas nunca nos primeiros 200 metros. Logo após a linha de meta será fornecida pela organização uma máscara nova para cada participante.- Podemos enviar o kit de participação para a sua morada. Para seu conforto podemos enviar para a sua morada o kit de participação num transporte dedicado e especial, com a t-shirt e dorsal. Para isso terá de:enviar um e-mail a solicitar o serviço;- será solicitado o envio por e-mail do Certificado Digital Covid-19 para validação;- este serviço tem um valor excepcional de 5,50€ - envio nacional e 10,00€ - envio internacional. Data limite de requisição deste serviço: 3 de Setembro- Vamos manter a edição virtual do evento. Caso pretenda fazer a Meia Maratona em qualquer parte do mundo poderá fazer a sua inscrição na edição virtual da Hyundai Meia Maratona do Porto 2021.- Receberá na sua morada o seu kit de participação e poderá fazer este grande desafio no fim-de-semana de 18 e 19 de Setembro.- Por forma a escolher o melhor momento para levantamento do seu kit colocaremos informação sobre a afluência prevista.- Toda a organização do evento terá de apresentar Certificado Digital Covid-19 ou ser testada.- Nos abastecimentos durante o percurso (5k, 10k, 15k, 20k) os corredores vão encontrar garrafas fechadas espalhadas nas várias mesas da organização. Cada participante pode pegar numa garrafa evitando o contacto com os elementos da staff.- Na meta o abastecimento final estará disponível nas mesas da zona de chegada. Cada participante pode pegar num saco e continuar até à saída.- A partida será feita por grupos por forma a melhorar o espaçamento entre os atletas.- Construiremos a maior zona de partida de sempre para que todos os atletas tenham espaço e tranquilidade para fazerem a corrida em segurança.Muito importante- Todos os atletas que nos 14 dias anteriores da Meia Maratona do Porto apresentem um ou mais sintomas sugestivos de COVID-19 (febre, tosse, dificuldade respiratória), apresentem teste positivo, ou tenham estado em contacto com um caso suspeito ou confirmado de COVID-19, devem informar a organização e não devem comparecer no evento.- Será efectuada a medição de temperatura a todos os atletas da Meia Maratona do Porto antes de aceder às zonas de partida. Atletas que apresentem temperatura igual ou superior a 38ºC, não poderão aceder à zona de Partida e permanecer no local, sendo as situações encaminhadas para as zonas de isolamento da área de partida e a equipa médica de coordenação de emergência e COVID-19.- Os atletas devem higienizar regularmente as mãos utilizando os doseadores e dispensadores com álcool gel colocados nas áreas principais do evento- Todos os atletas devem cumprir as normas de etiqueta respiratória e distanciamento social, evitando aglomerações, atender à sinalética e indicações visuais e respeitar as orientações dos elementos da organização (ex.: circulação nas áreas de prova, informações do speaker).Aconselha-se- Audição atenta das instruções do speaker da prova;- Depois de terminarem a prova, os participantes deverão abandonar o local do evento o mais rapidamente possível.