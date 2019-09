Meia Maratona do Porto já revelou primeiros nomes da elite nacional

A organização da Meia Maratona do Porto anunciou esta segunda-feira os primeiros nomes de elite nacional confirmados para a prova que decorre a 22 de setembro, com especial destaque para as confirmações das presenças de José Moreira (Sporting), que em 2018 foi o segundo melhor português e 14.º na classificação geral, Rui Pedro Silva (também do Sporting), Daniel Pinheiro (CD S. Salvador do Campo) e José Sousa, vencedor do Campeonato Nacional de Maratona disputado no Porto o ano passado. Para lá dos atletas masculinos citados, a Run Porto anunciou ainda que no elenco feminino estarão presentes Mónica Silva e Jéssica Pontes, ambas do Sp. Braga.De notar que a Meia Maratona do Porto, que este ano se realiza pela 13.ª vez, irá ter a sua partida antecipada para as 9 horas, ao contrário dos anos anteriores, nos quais a partida era normalmente dada pelas 10 horas. Já o local da partida segue o mesmo, na Av. Paiva Couceiro (por baixo da Ponte do Freixo).Para lá das novidades relativas ao elenco profissional, a Run Porto anunciou também que o último treino de preparação para a prova, com ponto de encontro marcado para o Jardim de Sobreiras, se realizará pelas 9:30 de domingo. Com duração de uma hora, neste treino os atletas serão divididos em 4 grupos, consoante os seguintes ritmos de treino: 4.30min/km, 5min/km, 5.30min/km e 6min/km.