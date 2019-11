Meia Maratona no País de Gales ameaça desclassificar corredores que lancem garrafas para o chão

Numa altura em que as preocupações ambientais estão cada vez mais na ordem do dia, o mundo das corridas não escapa a estas preocupações, com várias organizações a tentarem encontrar forma de diminuir o impacto ambiental de ter milhares de corredores. Ora, neste âmbito, a Conwy Half Marathon, uma das mais importantes provas do País de Gales, decidiu este ano dar o exemplo, aplicando uma medida radical.Basicamente, antes do arranque da prova, que se realizou este domingo, a organização assegurou que iria desclassificar todos os atletas que fossem apanhados a lançar as garrafas de água fornecidas nos postos de abastecimento, ou qualquer outro tipo de objeto, ao chão durante a prova.Ao todo participaram na prova cerca de três mil corredores, ainda não havendo informações sobre o número de atletas que terão sido efetivamente desclassificados.