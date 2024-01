Miguel Borges foi o melhor português na Meia Maratona de Sevilha

Miguel Borges foi o melhor representante português na Meia Maratona de Sevilha, ao ser 23.º com um tempo final de 1:05:39, isto numa edição que teve como vencedor o queniano Bravin Kiprop (59:21) e a etíope Alemtsehay Zerihun (1:07:59 - com recorde do percurso).O atleta do Sp. Braga 'comandou' um forte contingente nacional na prova andaluza, que contou como grande destaque com Emanuel Rolim, que na estreia na distância foi 24.º, com 1:05:54. Nota ainda para João Fernandes (1:06:22, 31.º), Hermano Ferreira (1:06:25, 32.º), Nuno Correia (1:09:22, 64.º) e Jorge Varela (1:10:05, 82.º). Nas senhoras esteve presente ainda Sara Duarte, com 1:15:28 que representam um novo recorde pessoal (o anterior era de 1:17:41). A atleta do Sp. Braga foi 18.ª.