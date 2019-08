Mizuno apresenta três fortes apostas para a nova estação

De olho na nova estação, a Mizuno colocou já no mercado as suas principais apostas de running, com modelos para todos os gostos, tanto para treinos mais longos, como para provas curtas e rápidas.A maior aposta passa pela Wave Sky 3, um modelo neutro que se destaca pelo seu amortecimento de excelente nível, o ideal para os treinos mais longos. Com 320 gramas e um drop de 10 mm, as Wave Sky 3 contam com as últimas tecnologias de amortecimento da marca japonesa - a chamada 'Mizuno Foam Wave' e a 'XPOP' -, isto para lá de uma zona superior melhorada, com melhor ajuste e respirabilidade e sem qualquer costura.Para lá das Sky 3, a Mizuno coloca também no mercado a 23.ª evolução das Wave Rider, um modelo que nesta sua mais recente evolução promete uma "corrida mais fluída e dinâmica, com uma boa dose de conforto". Modelo icónico da marca nipónica, este novo Wave Rider tem 290 gramas e apresenta um drop de 10 mm (o mesmo que a versão 22), destacando-se pela sua maior flexibilidade e uma zona superior sem qualquer costura.E depois dos dois modelos voltados para os treinos mais longos, a Mizuno tem também uma aposta para os mais rápidos e curtos: o Wave Duel. Com apenas 200 gramas e um drop de 9 mm, estas sapatilhas contam com um novo conceito da plataforma Wave, que para lá de amortecimento o impacto de cada passada, promete também uma boa propulsão para garantir a velocidade da nossa corrida.