Mo Farah com concorrência de respeito na Maratona de Chicago

A organização da Maratona de Chicago anunciou esta quarta-feira a lista final dos atletas de elite que irão marcar presença à partida da prova no próximo mês de outubro, num elenco de respeito no qual se destacam alguns antigos campeões e atletas com recordes pessoais de respeito na distância - e que atiram Mo Farah para o sexto posto no que ao melhor recorde pessoal à partida diz respeito.





À cabeça surge o etíope Getaneh Molla, que em janeiro deste ano correu no Dubai em 2:03:34 horas, logo seguido por Herpasa Negasa, com recorde seis segundos mais lento, também conseguido no Dubai. O seguinte na lista é o queniano Lawrence Cherono, com melhor tempo de 2:04:06 horas, conseguido no ano passado, imediatamente à frente de Dickson Chumba (2:04:32, em 2014, em Chicago) e Hassan El Abbassi (2:04:43, no ano passado em Valência).Quanto às senhoras, a principal figura e grande favorita é a queniana Brigid Kosgei, recente vencedora da Corrida da Mulher , que chega a Chicago num ano em que correu um recorde pessoal de 2:18:20 horas em Londres (registo que lhe valeu a vitória). Para lá desta, mas com um recorde muito distante, destaque para Betsy Saina (2:22:56) e Madai Perez (2:22:59), isto para lá das norte-americanas Jordan Hasay (2:20:57) e Amy Cragg (2:21:42).