Mo Farah já decidiu: não vai a Berlim nem aos Mundiais

De repente, com poucos dias de diferença, a Maratona de Berlim perdeu (duplamente) muito do seu interesse. É que, depois de Eliud Kipchoge ter anunciado que irá marcar presença num evento privado no qual tentará bater a barreira das duas horas na distância, agora foi a vez de Mo Farah revelar que o seu objetivo do segundo semestre passará por voltar a correr na Maratona de Chicago, onde tentará defender o título conseguido no ano passado.Uma opção inesperada para o atleta britânico, de 36 anos, que tinha em Berlim, na ausência de Kipchoge, a chance de se desafiar para tentar vencer num território ainda não conquistado e que, para mais, lhe poderia permitir um novo recorde da distância.De resto, esta decisão de Mo Farah parece também colocar um ponto final nas especulações que apontavam como estando de regresso às pistas, nomeadamente para correr os Mundiais de Doha. Ainda assim, de notar que há quem adiante a possibilidade de o britânico fazer as duas provas, isto porque a final dos 10 mil metros de Doha se disputa uma semana antes de Chicago. Seria uma opção arrojada, mas curiosamente no mês passado houve um exemplo de sucesso nessa estratégia, com a norte-americana Emily Sisson a registar o terceiro melhor tempo do país nos 10 mil metros no Stanford Invitational (30:49) uma semana antes de ser sexta colocada em Londres, com 2:23:08 horas.