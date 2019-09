Mo Farah revela segredos: dos quilómetros semanais ao número de sapatilhas utilizadas

Depois de ter partilhado alguns dos seus hábitos no que a nutrição diz respeito , Mo Farah detalhou à revista norte-americana 'Runners World' alguns pormenores da sua preparação para uma maratona, nomeadamente a média de quilómetros diária e semanal, isto para lá daquilo que faz nas suas preparação para lá da corrida.No que à quilometragem diz respeito, o atleta britânico, que se encontra a preparar a Maratona de Chicago, assume que tudo depende da fase de preparação, mas normalmente anda em torno dos 195 quilómetros semanais. "Normalmente o momento mais difícil é entre janeiro e março, porque é quando começo a preparar a maratona alvo. Em média corro cerca de 28 quilómetros diários, alguns dias um pouco mais, acabando as semanas com uns 195. Estreio novas sapatilhas a cada três semanas!", revelou Mo Farah, que nesse capítulo não terá grandes problemas, já que é patrocinado pela Nike.E quanto ao trabalho de ginásio? "Vou lá várias vezes por semana. Faço agachamento frontal, peso morto, trabalho com halteres, mas nunca demasiado pesado. Quando chegas cansado à fase final, a força é aquilo que te ajuda a manter a postura para correr até final", explicou.A finalizar, o atleta de 36 anos explica por que razão deu o salto para a maratona. "Fiz uma carreira incrível. Estou a avançar pouco a pouco, mas nunca sonhei ser campeão olímpico, quanto muito quatro vezes! Quando consegues isso, não vives tão obcecado por resultados. Mas queria algo que me desafiasse, que me desse algum nervosismo. Queria colocar-me à prova e ver se podia fazê-lo", concluiu.Mo Farah, lembre-se, ganhou no domingo a Great North Run , com 59:07 minutos, um registo que o coloca como o mais rápido europeu da história, ainda que esse mesmo tempo não possa ser homologado, devido ao desnível da prova e também pelo facto de a partida e a chegada não serem num raio de 50% de distância.