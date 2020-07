Moh Ahmed voa para o top-10 mundial dos 5000 metros

Com o atletismo a pouco e pouco a voltar à atividade, também os tempos rápidos e até recordes voltam a surgir. O mais recente foi fixado por Moh Ahmed esta madrugada, ao correr os 5000 metros em 12:47.04 minutos para um novo máximo canadiano e, também, um tempo mais rápido da história em solo norte-americano - o tempo foi alcançado no Portland Intersquad Meet.





Bronze nos Mundiais de Doha, o atleta de 29 anos voou para um novo recorde por praticamente seis segundos, conseguindo desta forma entrar no top-10 da história na distância. É o primeiro não-africano da lista e o autor do melhor tempo nos 5000 metros desde 2018, quando Selemon Barega fez a distância em Bruxelas em 12:43.02.No que ao top-10 diz respeito, o recorde mundial ainda está a uma distância considerável, fixado nos 12:37.35 pelo lendário Kenenisa Bekele em 2004. Um registo histórico, com 16 anos, que dentro de pouco mais de um mês, a 14 de agosto, será atacado por Joshua Cheptegei, no meeting do Mónaco da Liga de Diamante.Para lá do registo sensacional de Ahmed, o Bowerman Track Club Portland Intrasquad Meeting valeu também dois incríveis registos no feminino também nos 5000 metros. De uma assentada, duas corredoras conseguiram correr mais rápido do que o recorde nacional até então (14:34.45), com a mais rápida - curiosamente aquela que até então também era a recordista - a baixá-lo em mais de 10 (!) segundos. O feito foi alcançado por Shelby Houlihan, ao cravar o cronómetro em 14:23.92 minutos, pouco mais de dois segundos à frente de Karissa Schweizer (14:26.34).Para lá de terem registado os dois melhores tempos da história dos Estados Unidos, Shelby Houlihan e Karissa Schweizer colocaram-se também nas mais rápidas de sempre a nível mundial, ao entrarem para o 12.º e o 14.º postos absolutos, respetivamente. Ainda assim, bem longe do registo estratosférico de Tirunesh Dibaba, que em 2008 correu os 5000 metros em 14:11.15. De notar que, ao contrário de Ahmed, estas duas norte-americanas não são as primeiras não-africanas da lista - esse estatuto pertence à holandesa Sifan Hassan (14:22.12).