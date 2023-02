Muktar Edris vence em Nápoles e lebre ganha em Castellón

Domingo foi de provas internacionais em vários destinos, com os maiores destaques a irem para Nápoles, Castellón e ainda Osaka, no Japão.Na primeira, numa prova organizada pela RunCzech, a meia maratona transalpina foi ganha pelo etíope Muktar Edris, campeão mundial dos 5.000 metros em 2017 e 2019, com 1:00.27 minutos, à frente do francês Mehdi Frére (1:00.43) e do queniano Dennis Kibet Kitiyo (1:02.31). Nas senhoras a vitória foi para a polaca Angelica Mach (1:12.34 horas), superiorizando-se à búlgara Militsa Mircheva (1:12.35) e à italiana Rebecca Lonedo (1:14.05).Em Espanha, numa Maratona de Castellón que teve no programa uma prova de 10 quilómetros, a grande surpresa sucedeu precisamente na corrida principal, com o etíope Dadi Yami a vencer... numa prova em que era lebre. O atleta africano impôs ritmo durante toda a prova e aguentou-o até final, superiorizando-se com 2:11:15 ao compatriota Lemi Dumecha (2:11:18) e ao marroquino Mohamed El Talhaoui (2:11:26). Já nas senhoras ganhou a argelina Amina Bettiche (2:28:30), à frente da queniana Peninah Jerop (2:29:18) e da etíope Birho Adhena (2:30:46).Quanto aos 10 quilómetros, havia grande expectativa para ver o que o francês Jimmy Gressier seria capaz de fazer (tinha o recorde europeu da distância na mira - 27.13, de Julien Wanders), mas não foi além do sexto posto, com 27.33. Venceu o queniano Hillary Kiproech (27.23), num pódio totalmente composto por seus compatriotas: Patrick Kabirech (27.26) e David Kimaiyo (27.26). Nas senhoras, ganhou Joy Cheptoyek (30.50), à frente de Edith Jepchumba (30.53) e Rino Goshima (30.55)Quanto a Osaka, numa das mais tradicionais provas no país do sol nascente, o dia foi de recordes. Onze homens correram abaixo do anterior máximo do percurso, com a vitória a ir para o etíope Hailemaryam Kiros (2:06:01), à frente do ugandês Victor Kiplangat (2:06:03) e do tanzanês Alphonce Felix Simbu (2:06:19). Ao todo, bem ao estilo das provas nipónicas, 35 homens acabaram abaixo das 2:10. Nas senhoras ganhou a grande favorita, a etíope Helen Bekele Tola, com 2:22:16, após superar por larga margem a compatriota Beyenu Degefa (2:23:07) e ainda nipónica Momoko Watanabe (2:23:08).