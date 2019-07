Mulher morre em ultramaratona italiana ao ser atingida por relâmpago

Uma mulher norueguesa de 44 anos morreu este fim de semana em Itália, no decurso da Südtirol Ultra Skyrace, ao ser atingida por um relâmpago. De acordo com comunicado da organização da prova, que arrancou e acabou em Bolzano, a atleta nórdica foi encontrada junto ao Lago di San Pancrazio, entre dois pontos de abastecimento, já sem vida.O relâmpago que atingiu a norueguesa terá sucedido pelas 19:15, meia hora depois de a organização ter dado por suspensa a prova em consequência do mau tempo. Desde essa altura os atletas estavam a começar a ser 'recolhidos' nos postos de abastecimento, mas tal como outros a atleta nórdica já havia passado e estava a caminho do seguinte, num local ao qual os comissários de prova não conseguiram aceder.