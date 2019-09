Mundiais de Doha: Os horários dos portugueses

Arrancam já esta sexta-feira os Mundiais de atletismo de Doha, um campeonato no qual Portugal estará representado por 15 atletas. Fique a saber quando estarão em ação os portugueses, num calendário no qual se destacam as presenças no primeiro dia de três atletas nacionais.





14:30: Triplo Salto (qualificação) - Nélson Évora e Pedro Pichardo21:59: Maratona - Salomé Rocha14:30: 100 metros (qualificação) - Lorene Bazolo21:30: 50 km marcha - João Vieira21:30: 50 km marcha - Inês Henriques e Mara Ribeiro19:45: Triplo Salto (final*) - Nélson Évora e Pedro Pichardo19:20: 100 metros (meias-finais*) - Lorene Bazolo21:20: 100 metros (final*) - Lorene Bazolo21:30: 20 km marcha - Ana Cabecinha16:20: 400 metros (qualificação) - Cátia Azevedo17:25: lançamento do disco (qualificação) - Irina Rodrigues e Liliana Cá18:50: 400 metros (meias-finais*) - Cátia Azevedo14:40: Triplo salto (qualificação) - Patrícia Mamona, Susana Costa e Evelise Veiga17:20: Peso (qualificação) - Francisco Belo20:35: Peso (final*) - Francisco Belo21:50: 400 metros (final) - Cátia Azevedo19:00: lançamento do disco (final*) - Irina Rodrigues e Liliana Cá21:30: 20 km marcha - João Vieira18:35: Triplo salto (final*) - Patrícia Mamona, Susana Costa e Evelise Veiga: horas apresentadas referem-se ao horário de Lisboa