Mundial da Meia Maratona: portugueses na elite

Num ano atípico por causa da Covid-19, os melhores atletas portugueses de meio-fundo voltam hoje aos palcos internacionais, para marcarem presença num Mundial da meia-maratona em Gdynia (Polónia) que, no contexto atual, se apresenta como a melhor oportunidade para brilhar após tanto tempo de ausência. Na comitiva nacional estarão seis nomes.

Em masculinos (11h30), Rui Pinto e Samuel Barata (Benfica), Nuno Lopes (individual) e Luís Saraiva (Sp. Braga) querem melhorar a melhor classificação portuguesa na prova, um 4º lugar em 1998 (Zurique). O estreante Samuel Barata foi o porta-voz da ambição lusitana. “Espero correr ao nível do meu recorde pessoal, que é de 1h02m59s, embora tenha o tempo de 1h02m01s alcançado em Newcastle, mas num percurso que não cumpria os critérios. A equipa masculina é muito boa, homogénea, talvez a melhor dos últimos anos”, destacou Barata, sobre a prova que reúne 250 participantes de 50 países e que contará com estrelas como o ugandês Cheptegei ou o queniano Kandie em ação.

Experiência feminina

No sector feminino, Portugal estará representado (10h00) por duas atletas que subiram ao pódio dos Europeus de meia-maratona em 2016 em Amesterdão: a campeã Sara Moreira e a medalha de bronze Jéssica Augusto. As sportinguistas ainda não correram a distância esta época e partem sem pressão coletiva para uma prova na qual que Portugal conseguiu o bronze em 1993.

E será um dia especial para Sara Moreira, que vai competir... no dia do seu 35º aniversário. “Sinto que irei correr um pouco às ‘escuras’, uma vez que não houve competições a este nível em que eu pudesse participar. A prenda que gostaria de me oferecer é sentir que dei tudo”, sublinhou a atleta. A prova poderá ser acompanhada em direto no canal de youtube da World Athletics.