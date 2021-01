Nacionais de estrada adiados

Os Campeonatos Nacionais de Estrada, que estavam marcados para este sábado no Autódromo do Estoril, foram adiados para data a definir, anunciou esta terça-feira a Federação Portuguesa de Atletismo (FPA). Segundo o comunicado do organismo, tal decisão deve-se ao recente parecer favorável do governo em prolongar o Estado de Emergência por mais uma semana, algo que inviabilizará a realização do evento pela "expectável interdição de circulação entre concelhos".





"Após o parecer favorável do Governo português ao decreto presidencial que propõe a renovação do estado de emergência, podendo o Conselho de Ministros declarar novas medidas de combate à pandemia, a Federação Portuguesa de Atletismo, avaliando a evolução da situação, sendo expectável a interdição de circulação entre concelhos, entendeu adiar, para data a designar, os Campeonatos Nacionais de Estrada previstos para este fim-de-semana (dia 9, sábado), no Autódromo do Estoril", pode ler-se na nota da FPA.Note-se que estes Nacionais de Estrada iriam ser realizados seguindo um apertado protocolo de prevenção à covid-19, com a divisão do pelotão em várias vagas, com partidas de dez em dez corredores a cada minuto. O período da manhã seria reservado aos atletas com tempos mais modestos, com os atletas de elite a terem as suas provas durante a tarde.