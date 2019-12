Não há quem corra mais do que os portugueses

2019 está a chegar ao final e o tempo é de balanços do mais diverso tipo. Depois dos dados do 'Strava' , agora foi a Suunto a apresentar as suas estatísticas e Portugal é um dos países destacados. Tudo porque, entre todos os utilizadores da marca a nível global, o nosso país foi aquele que registou uma maior distância média de corrida, com 10,3 quilómetros. Segundo os dados da marca finlandesa, os corredores portugueses foram mesmo os únicos a conseguir superar a barreira dos 10 quilómetros no que à média de quilómetros por corrida diz respeito.: Dinamarca, com 5:11/km em média: Chile, Finlândia, Nova Zelândia e Irlanda, com 7 horas: Indonésia, Malásia, Tailândia e Coreia do Sul, menos de 5 horas e meia: corrida, à frente de caminhada e ciclismo: os homens em média dão 9446 passos diariamente, enquanto as mulheres se ficam pelos 7969