New Balance eleva a fasquia com modelos especiais para a Maratona de Nova Iorque

Marca associada à Maratona de Nova Iorque enquanto patrocinador principal há vários anos, a New Balance esmerou-se na hora de apresentar a sua coleção especial dedicada à prova nova-iorquina deste ano, especialmente no que ao calçado diz respeito. Os modelos que merecem roupagem especial foram os 860 v10 e o 1500 v6, sendo este último aquele que maior impacto tem causado, especialmente pelas características inovadoras que apresenta.





Com apenas 244 gramas, o 1500 v6 é a escolha ideal para quem busca alcançar um recorde em qualquer distância desde os 5 quilómetros à maratona - tal como já era a versão 5. Aqui neste v6 a grande novidade acaba por ser o cabedal em malha aparentemente menos rígido, o que teoricamente permitirá ao pé andar mais solto enquanto corremos a fundo. Nesta versão especial NYC, refira-se que são bem evidentes algumas referências a Nova Iorque, desde o perfil de algumas das pontes na meia-sola e também a inscrição NYC nas laterais. À venda no site oficial da marca, o 1500 v6 tem um preço online de 125 dólares (115 euros).Quanto ao 860 v10, que já está disponível no nosso país na sua versão original por 140 euros, é um modelo com maior amortecimento, pesa 335 gramas, é ideal para os corredores que querem simplesmente completar a maratona e que, por isso, buscam conforto e suporte.