New Balance Fresh Foam X 1080v13: um outro nível de conforto

As 1080 v13 respiram conforto



A diferença no padrão da sola entre as v13 e as v12

Conforto extremo. Se tivéssemos de dizer algo de forma direta sobre as Fresh Foam X 1080v13 da New Balance, seriam essas duas palavras. Porque é mesmo essa a sensação que temos desde o momento em que as calçamos até ao instante em que começamos a correr. As 1080v13 (vai ser assim que as vamos chamar a partir agora) não são dos modelos mais leves do mercado, mas no segmento em que estão inseridas até são uma agradável surpresa nesse particular - serão talvez as mais leves.Com 262 gramas e um drop de 8mm, com 37mm no calcanhar e 31mm na biqueira, as 1080v13 continuam fieis à tradição de serem um modelo de conforto máximo pensado para longas distâncias, mas nesta 13.ª evolução a marca norte-americana acaba por mudar um pouco o paradigma. Já não são tão pensadas para fazer tudo, mas antes apenas focadas em rodar naquele ritmo cruzeiro, o ritmo confortável, onde somos capazes de correr de forma tranquila, sem problemas, sem qualquer desconforto e com um amortecimento premium, por largos e longos quilómetros. Se quisermos meter um pouco mais de ritmo, talvez tenhamos que imprimir também um pouco de potência extra em relação, por exemplo, às v12.Outro dado interessante é a zona superior, que acaba por dar um toque extra de conforto, já que toda a estrutura é bastante acolchoada. Isto numas sapatilhas que, mesmo assim, são bem mais leves do que as demais concorrentes. É deveras impressionante! Por outro lado, o upper parece-nos bastante respirável, ainda que nesta altura, em que as temperaturas começam a baixar, isso nem seja grande problema. A língua é igualmente muito confortável e o calcanhar permite um ajuste praticamente perfeito.Relativamente à sola, apesar de dar a ideia de poder ser perigosa em pisos molhados, é de muito boa tração, tanto em pisos molhados como em terra batida. Em viragens bruscas, por um pequeno défice de estabilidade, pareceram-nos merecer um pouco de cuidado extra. Ainda falando da sola, note-se que a borracha NDurance aparenta oferecer uma durabilidade de grande valia.Olhando de forma muito geral, diríamos que este é o tipo de modelo que todos os corredores deviam ter à sua disposição: para os mais experientes e rápidos podem ser as sapatilhas perfeitas para os treinos de recuperação, feitos a ritmos mais lentos; para os iniciantes podem ser perfeitamente um 'pau para toda a obra', pois apresentam uma versatilidade bem interessante - excetuando treinos algo mais vivos.Diríamos que têm somente uns três pontos negativos, que vão desde a falta de estabilidade em viragens mais bruscas, o facto de terem perdido responsividade (para ganhar em maior conforto, o que é uma troca justa) e, por fim, o preço algo 'puxado'. São 190 euros (que podem ser mais baixos agora em época de Black Friday), o que está um pouco acima daquilo que eventualmente os corredores estarão dispostos a dar por umas sapatilhas para recuperar e rolar mais lento.