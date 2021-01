New Balance FuelCell Propel v2: as aparências enganam

As New Balance FuelCell Propel v2 são um dos maiores exemplos recentes de que as aparências enganam. Se num primeiro contacto nos pareceram firmes, rígidas e nada indicadas para aquilo que prometiam, assim que as fomos utilizando percebemos que, afinal, estávamos errados. Na prática, as Propel v2 da NB mostraram-nos uma vez mais que cada sapatilha tem o seu propósito e que apenas lhes conseguimos extrair o melhor caso as utilizemos nas condições indicadas. E aqui é muito simples: correr rápido.





Com 264 gramas e um drop de 6mm – e indicadas para corredores neutros -, as Propel v2 seguem a linha de todo este segmento da NB, lançado há cerca de três anos, que passou pela introdução no mercado de sapatilhas voltadas para performance, com a incorporação de uma espuma de meia-sola (FuelCell) de certa forma revolucionária. Já o tínhamos testado nas Impulse e o que podemos dizer é que a tecnologia está efetivamente cada vez mais refinada.Ainda assim, ao contrário desse primeiro contacto com as Impulse, que nos dava uma sapatilha que era confortável em ritmos menos rápidos, com as Propel v2 sentimos claramente que correr de forma mais lenta era algo desconfortável. Mas assim que apanhávamos o ritmo, assim que aumentávamos a velocidade, aí tudo corria às mil maravilhas. Responsivas, com um bom suporte e, para mais, com um 'upper' bastante respirável, estas sapatilhas também se destacam pelo seu peso relativamente reduzido (está num patamar intermédio), o que naturalmente nos vai ajudar a correr de uma forma mais eficiente.Outro dado curioso - e que sentimos praticamente no imediato - é o facto de a geometria da própria sapatilha quase nos obrigar a correr de uma forma mais eficiente, impedindo que estejamos a desperdiçar energia ao aterrar de calcanhar. E, naturalmente, ao aterrar com a zona intermédia do pé, o passo seguinte será mais rápido e também menos 'cansativo'. Daí que esta seja uma excelente escolha para treinos de média a longa distância - mas sempre a um ritmo rápido.Apontar ainda um destaque à zona superior, que para lá de ser bastante respirável apresenta ainda um design algo vanguardista, com um N em grande destaque. Espécie de marca registada da New Balance, este símbolo não está ali por acaso, tendo como propósito dar uma estrutura adicional à própria sapatilha, que por não ter costuras e apresentar uma sensação de 'meia' quando a calçámos, necessita naturalmente um 'plus' de estrutura para não perder o seu formato com o passar do tempo.A finalizar, e ainda que não tenhamos passado dos 150 quilómetros no nosso teste - que incluiu a realização da edição virtual da São Silvestre de Lisboa -, podemos apontar para que a sola destas New Balance FuelCell Propel v2 seja das mais duráveis da marca norte-americana, o que nos dias de hoje, com cada vez mais apaixonados pela corrida a colecionarem recordes de quilómetros, todos agradecem. Especialmente a nossa carteira...