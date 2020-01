New Balance juntou família para apresentar propostas para 2020

Tal como nos últimos anos, a New Balance juntou as suas principais figuras no mercado nacional para dar a conhecer as suas principais apostas para o próximo ano, tanto no segmento de corrida, como também no 'lifestyle'. Tudo isto num evento especial realizado em Lisboa que ficou também marcado pela realização do primeiro New Balance Street Music, um evento paralelo no qual atuaram KOMET e TAY, as duas mais recentes caras da marca norte-americana para o mercado nacional.





No que ao 'running' diz respeito, a New Balance deu a conhecer alguns dos modelos que devem chegar ao mercado nacional nas próximas semanas, nomeadamente a nova versão do 1080, que à décima evolução ganha a alcunha de X. Nota também para a versão exibida do 1500v6, num visual sempre bastante agressivo, assim como os modelos FuelCell, tanto nas versões Echo, Rebel e Propel.Novidades para conhecer nas próximas semanas tanto na loja online da marca, como também nos espaços de venda físicos.