New Balance também já se rendeu à placa de fibra de carbono

Depois de a Nike ter lançado a 'moda', com os Vaporfly 4% e os Vaporfly Next%, e de a Hoka One One lhe ter seguido os passos com o Carbon X, eis que a New Balance também se junta à onda das placas de fibra de carbono na meia sola. O primeiro modelo a receber essa tecnologia inovadora é o FuelCell 5280, o terceiro desta 'família' a ser lançado este ano, depois do Propel e do Rebel (em novembro será ainda colocado à venda o Echo).





Ainda assim, não se pense que estes FuelCell 5280 têm algo a ver com os Next% ou os Carbon X. Nada mesmo... Enquanto que os modelos da Nike a da Hoka One One podem responder bem a distâncias mais longas, até à maratona, as novas sapatilhas da New Balance são um modelo praticamente apenas dedicado a provas curtas, já que o escassos suporte e amortecimento o tornam num modelo 'perigoso' para se exagerar nos quilómetros.Com 170 gramas, o New Balance FuelCell 5280 estará à venda no nosso país por 220 euros (segundo os valores apresentados no site oficial da marca).