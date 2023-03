Nibret Melak e Almaz Ayana vencem EDP Meia Maratona de Lisboa

Os etíopes Nibret Melak e Almaz Ayana venceram este domingo a 32.ª edição da EDP Meia Maratona de Lisboa, uma prova que não teve novos recordes mundiais, mas que acabou com um máximo no feminino.A autora da proeza foi Almaz Ayana, com 1:05.30 que melhoram em 36 segundos a anterior melhor marca, que estava na posse da compatriota Tsehay Gemechu (1:06.06). Fecharam o pódio feminino Margaret Kipkemboi, também abaixo do anterior recorde, com 1:05.50, e ainda Girmawit Gebru, com 1:06.28.No masculino, Melak ganhou em 59.06, um tempo a mais de minuto e meio do recorde mundial de Jacob Kiplimo, de 2021, também feito em Lisboa. Fecharam o pódio Hagos Berhe (59.07) e Vincent Ngetich (59.10). Já Rhonex Kipruto, o grande favorito à partida não foi além do quarto posto, com 59.22.Rui Pinto foi o melhor português, em 1:02.52 horas, em 12.º, ao passo que Hélio Gomes ficou em 19.º, com um novo recorde pessoal de 1:04.27. Nas senhoras, Susana Godinho confirmou o seu excelente estado de forma, com 1:12.27 que representam um recorde pessoal por mais de três minutos e que a colocaram na 16.ª posição final. Ainda no top-20 ficaram Solange Jesus (18.ª, com 1:13.15) e Ana Mafalda Ferreira (em 19.º, com 1:13.24)