É provavelmente a melhor promoção desta altura da Black Friday. A Nike colocou esta quarta-feira à venda, por um período de 48 horas, as Vaporfly 4% a metade do preço normalmente praticado. Assim, com o brutal desconto desta altura do ano, quem quiser correr com as sapatilhas que levaram Eliud Kipchoge ao recorde da maratona terá 'apenas' de investir cerca de 125 euros.





Um valor elevado para a maior parte das carteiras, mas que representa uma enorme poupança tendo em conta o valor habitualmente necessário para conseguir as máquinas que o queniano utilizou na Maratona de Berlim do ano passado.Para beneficiar deste desconto, na hora de fazer o check out deverá colocar ono campo de código promocional. De notar que este mesmo desconto é também válido a outros produtos selecionados