Nike desiste de 'super sapatilha' de velocidade para preservar legado de Usain Bolt

O 'The Times' adianta que a Nike decidiu suspender a produção e não lançar no mercado o modelo Zoom Air Viperfly, especialmente pensado para atletas de velocidade, de forma a preservar o legado de Usain Bolt. Em causa, segundo o jornal britânico, estavam os receios expressados por várias outras marcas concorrentes de que este modelo poderia permitir a atletas inferiores conseguir alcançar e até superar os recordes do Mundo do jamaicano.





Apresentado ao mundo há um ano como "um novo paradigma de performance na pista", o Viperfly foi especialmente desenhado para as provas de 100 metros com a promessa de tempos ainda mais rápidos nesta especialidade, mas os testes efetuados acabaram por fazer com que esta arrojada aposta da Nike não visse a luz do dia. Especialmente um que foi efetuado por uma marca concorrente, que levantou a possibilidade de os recordes de Bolt dos 100 e 200 metros serem autenticamente pulverizados por benefício das características das sapatilhas, nomeadamente por conta da placa de fibra de carbono incorporada na meia-sola.Note-se que este modelo deveria ter sido colocado à venda no verão do ano passado, mas nem chegou a ser colocado para aprovação junto da World Athletics, não fazendo parte sequer na lista modelos em teste. Por outro lado, os especialistas até assumem que estas sapatilhas "poderiam não cumprir as novas regras de aprovação, por receios de que a placa de carbono pudesse funcionar como uma forma adicional de impulsão".Ainda assim, note-se que a Nike continuará a desenvolver os seus modelos e terá na forja uma versão diferente do Viperfly a tempo dos Jogos Olímpicos de Tóquio.