Nike prepara lançamento das inovadoras Joyride

Depois do sucesso alcançado pelo Zoom e Air, a Nike voltou a inovar e prepara-se para lançar no mercado o primeiro modelo utilizando a plataforma Joyride. Tratam-se das Joyride Run Flyknit, umas sapatilhas que chegarão às lojas portuguesas a 15 de agosto e que se destacam essencialmente por serem idealizadas para os treinos de recuperação, as chamadas "easy run".Dotadas de características pouco vistas na marca, estas Joyride fogem um pouco àquilo que a Nike tem apresentado nos últimos tempos, onde tem apostado bastante nas sapatilhas rápidas, como as Vaporfly, as Zoom Fly ou Pegasus, apresentando argumentos que as tornam como uma opção a ter em conta para acumular quilómetros sem que o corpo seja 'massacrado' pelo constante impacto.Para tal, a Nike concebeu uma plataforma de meia sola mais macia, feita a partir de milhares de microesferas que 'trabalham' pelo corredor. Segundo a marca, estas "microesferas ganham forma à volta do pé para proporcionar amortecimento e suporte personalizados, recuperando depois a forma original, de forma reactiva para impulsionar o atleta para a frente."Ainda de acordo com a Nike, e comparando com as Nike Air Zoom Pegasus 36 e as Nike Epic React FK2, estas Joyride oferecem uma absorção de impactos 14% superior, algo que mostra efetivamente os seus atributos para ser escolha certeira para as tais" easy runs".