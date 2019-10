Nike revoluciona Pegasus 36 à boleia de Cody Hudson

À boleia da imaginação do designer gráfico norte-americano Cody Hudson, a Nike apresentou esta semana duas novas versões dos modelos Pegasus 36 e Nike Epic Phantom React, duas sapatilhas que ganham um estilo totalmente fora do normal graças a esta colaboração. A base segue a mesma, o que muda é mesmo a 'embalagem', com um design que, na voz do artista, tem como propósito retratar o movimento através de prints arrojados





"O padrão de pintas criado à mão que é usado nas peças serve para transmitir um sentimento de movimento, mas de uma forma não tão perfeita. Para mim, as pintas são como pessoas individuais a juntarem-se para formar algo maior, quando se vê o padrão como um todo", explicou o artista norte-americano.Para lá dos dois modelos de sapatilhas, esta colaboração serviu também para produzir outras peças, como camisolas, calções e meias. Tudo disponível no site oficial da Nike