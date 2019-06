Nike Vaporfly Next% à venda em Portugal por 275 euros

A Nike colocou esta quinta-feira à venda no nosso país o ZoomX Vaporfly Next%, a mais recente aposta de performance da marca norte-americana, com um preço de venda recomendado de 275 euros. Numa primeira fase, refira-se, a venda estará restrita aos membros do Nike Run Club, abrindo depois ao público em geral.Sapatilhas utilizadas por atletas como Eliud Kipchoge ou Mo Farah na recente Maratona de Londres, a ZoomX Vaporfly Next% chegam ao mercado com a promessa de baterem recordes, tudo graças a um design mais leve, mais amortecimento por baixo do pé e menos peso na parte superior.Para lá deste Next%, a Nike tem também em venda exclusiva para os seus membros as Zoom Pegasus Turbo 2, por um preço recomendado de 180 euros.Contacte-nos através do email: