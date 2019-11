Nimbus 22 dá o mote para novo treino da Asics em Lisboa

Depois de no mês passado ter realizado um treino em Lisboa onde o modelo GlideRide foi estrela, a Asics volta este mês a organizar um encontro de corredores junto à loja do centro comercial Colombo, agora para mostrar aos atletas um dos seus mais recentes lançamentos, o Nimbus 22. Modelo bastante apreciado pelos fãs da longa distância, o Nimbus chegou no início deste ano ao nosso país e, tal como no caso do GlideRide, irá ser alvo de uma breve explicação por parte dos representantes da marca antes do arranque do treino em si.Para lá da chance de treinar e experimentar este novo modelo, os presentes irão também candidatar-se a garantir um prémio final que a Asics irá sortear no início do próximo ano: uma ida a uma prova da ASICS na Europa, com tudo incluído. As inscrições para o treino podem ser feitas no site criado para o efeito Lançado em Portugal no início do mês, com um preço de lançamento de 180 euros, o Nimbus 22 faz parte da coleção de longa distância da Asics, destacando-se pelo seu generoso amortecimento (graças às plataformas Flytefoam e Flytefoam Propel e também ao já tradicional Gel). O 'upper', segundo a marca japonesa, está mais respirável e o ajuste ao pé surge igualmente melhorado.No modelo masculino pesa 310 gramas e tem um drop de 10mm, ao passo que no feminino conta com 255g e 13mm de drop.