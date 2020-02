Norte-americano fez meia maratona a driblar em memória de Kobe Bryant

A morte de Kobe Bryant levou a tributos de praticamente todos os quadrantes e o atletismo não fugiu à regra. Para lá de homenagens feitas nas tradicionais corridas de fim de semana, com muitos corredores a fazerem os seus treinos com a camisola 8 ou 24 do ex-LA Lakers, houve um fã do antigo basquetebolista que decidiu honrar a sua memória de uma forma especial.





Com a camisola 24 dos LA Lakers vestida, Michael Sweet fez os 21 quilómetros da meia maratona integrada na Surf City Marathon, na Califórnia, a driblar uma bola de basquetebol, finalizando a prova com um tempo de 2:15:45.Para lá deste atleta, por ter sido realizada bastante perto de LA, a Surf City Marathon foi marcada pela presença de várias camisolas de Kobe Bryant no meio do pelotão de corredores. Aliás, a própria organização decidiu respeitar um momento de silêncio pelo malogrado ex-basquetebolista, que neste caso contou com 24.2 segundos de duração. 24 pelo número de Kobe e 2 pelo de Gianna, a sua filha.